Il maxi archivio delle spie Carmine Gallo e gli 800mila dati | Ho materiale sui boss

(Di martedì 29 ottobre 2024) Milano, 29 ottobre 2024 – I documenti arrivavano da “alcuni amici di”, l’ex super poliziottoora ai domiciliari, tra i presunti capi del gruppo di cyber-smantellato dall’inchiesta della Procura di Milano. L’hacker Nunzio Samuele Calamucci, in una conversazione intercettata dai carabinieri il 5 maggio dell’anno scorso, si vantava con il suo interlocutore di avere “documenti dell’epoca del primo ministro Silvio Berlusconi, fatto da un carabiniere nostro amico”. Parla di un “video di Morabito”, riferendosi alRocco Morabito arrestato in Brasile ed estradato dopo una lunga latitanza. CitasuiBernardo Provenzano e Totò Riina: “Questa documentazione qua sono abbastanza certo che in Italia non ce l’abbia nessuno”. In un’altra conversazione, il titolare della Equalize Enrico Pazzali chiedeva: “Il video di Ruby dov’è?”.