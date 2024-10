Lanotiziagiornale.it - Il flop della contrattazione collettiva: scaduto il 52% degli accordi

(Di martedì 29 ottobre 2024) Per settimane, se non mesi, laè stata un mantra del governo. Utile per affossare la proposta di legge sul salario minimo, sostenendo che bisogna puntare tutto sulla. L’hanno ripetuto in ogni modo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la ministra del Lavoro, Marina Calderone, quando bisognava cancellare la proposta delle opposizioni dei 9 euro l’ora come minimo per ogni lavoratore. E ora, come sempre, arrivano i dati a mostrare perché il loro era poco più di uno slogan. A certificarlo è l’Istat, spiegando che a fine settembre del 2024 sono ben 6,9 milioni i lavoratori dipendenti ancora in attesa del rinnovo del contratto. Ovvero il 52,5% del totale. Insomma, parliamo di uno strumento sempre in ritardo per più di un italiano su due.