Il crollo del muro e la rabbia di Inzaghi | cosa succede alla difesa dell’Inter?

(Di martedì 29 ottobre 2024) C’è un mantra che pervade – storicamente – il campionato italiano della Serie A: lo Scudetto lo vince sempre chi ha la miglior. Questo perché il calcio del Belpaese è sempre stato particolarmente difensivo, orientatosolidità del reparto arretrato. Una tradizione che, negli ultimi anni, i tecnici italiani hanno cercato di inserire in un ampio contesto di innovazione del gioco del pallone. Non solorocciosa e sicura, ma capace di costruire trame e far parte delle azioni offensive e propositive. L’esempio lampante è proprio l’Inter di Simone, la stessa squadra che – nel corso della scorsa stagione – ha dominato il campionato italiano con la miglior(22 gol subìti) e il miglior attacco (89 gol fatti).