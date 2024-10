I volontari di Plastic Free sul lungomare di Cannitello: rimossi 180 chili di rifiuti (Di martedì 29 ottobre 2024) Una passeggiata produttiva quella dei volontari dell’associazione Plastic Free e dell’associazione Nuvola Rossa, domenica 27 ottobre presso il lungomare di Cannitello, un'iniziativa volta a sensibilizzare la comunità e promuovere comportamenti sostenibili.Numerosi sacchi di Plastica Reggiotoday.it - I volontari di Plastic Free sul lungomare di Cannitello: rimossi 180 chili di rifiuti Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Una passeggiata produttiva quella deidell’associazionee dell’associazione Nuvola Rossa, domenica 27 ottobre presso ildi, un'iniziativa volta a sensibilizzare la comunità e promuovere comportamenti sostenibili.Numerosi sacchi di

Villa San Giovanni, i volontari di Plastic Free rimuovono 180 kg di rifiuti dal lungomare di Cannitello

Sacchi di plastica, indifferenziata e un chilo di mozziconi nell’area limitrofa alla chiesa Maria Santissima di Porto Salvo ...

