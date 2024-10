Ilgiorno.it - I versi di Giovanni Giudici e l’elegante deserto di Foro Bonaparte

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Cucchi In un tardo e in effetti triste pomeriggio di pioggia, eccomi inBuonaparte, che molti milanesi chiamano in genere, cognome francesizzato di Napoleone. Ad accogliermi è subito una piacevole verzura, che non perde il suo fascino neppure sotto l’acqua. Mi incammino, quasi solitario, osservandosequenza di bei palazzi e l’assenza pressoché totale di botteghe e negozi. Non ho così modo di fermarmi per un ristoro che mi consoli del tempaccio ingrato e, dopo un’occhiata esterna alla galleria d’arte Dicò (mi riprometto di tornare presto in visita), arrivo allora in largo Cairoli, dove si respira un’atmosfera del tutto diversa. Luci, gente a passeggio sfidando il maltempo, le molte vetrine di Decathlon e il Caffè Olimpia, che esibisce la sua scritta in inglese di cui non sentivo la mancanza: Breakfast Italian Food.