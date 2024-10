Grande Fratello, Maria Vittoria Minghetti tuona contro Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: "Avete perso credibilità" (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo il ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al GF e la scoperta della loro relazione, Maria Vittoria Minghetti ha tuonato contro di loro. Ecco cosa è successo! Comingsoon.it - Grande Fratello, Maria Vittoria Minghetti tuona contro Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: "Avete perso credibilità" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo il ritorno dial GF e la scoperta della loro relazione,hatodi loro. Ecco cosa è successo!

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, gli autori ‘cancellano’ la lite (furiosa) tra Shaila e Mariavittoria. Web in rivolta dopo la censura;scopre gli insulti ricevuti da Shaila sotto le coperte al GF: “Dice che sono una zocc***”; I dubbi di Mariavittoria Minghetti;, Javier confessa dopo la puntata: “Vi svelo cosa mi ha detto Shaila su Lorenzo e le altre";, cosa è successo nella notte: Javier incastra Shaila, Mariavittoria delusa;, Mariavittoria Minghetti furiosa con Shaila Gatta: “Str*nza, non la sopporto, è tutto u ...; Leggi >>>

Maria Vittoria scopre gli insulti ricevuti da Shaila sotto le coperte al GF: “Dice che sono una zocc***”

(fanpage.it)

Javier Martinez ha deciso ufficialmente di vendicarsi di Shaila Gatta e raccontare ai coinquilini quanto la donna gli avrebbe confidato sotto le coperte ...

Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti contro Shaila Gatta: "Falsa! Non la sopporto, è tornata per fare il teatrino"

(msn.com)

La gieffina Mariavittoria Minghetti sbotta furiosa contro la ballerina Shaila Gatta: ecco cosa è successo nella Casa subito dopo la diretta del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da ...

Caos al Grande Fratello, Helena Prestes fa rivelazioni shock su Lorenzo Spolverato: “Ecco cosa gli danno di nascosto” – VIDEO

(blogtivvu.com)

Le rivelazioni shock di Helena Prestes al Grande Fratello: c’entra Lorenzo Durante una conversazione notturna con Maria Vittoria Minghetti e Amanda Lecciso, Helena ha lanciato un’accusa pesante nei ...

Grande Fratello 2024, Tommaso Franchi vola al Grand Hermano per incontrare Maica? Ecco la reazione di Maria Vittoria

(mondotv24.it)

Un regalo speciale per Tommaso Franchi da Maica Benedicto del Gran Hermano. Scopri cosa ha ricevuto dalla Spagna ...