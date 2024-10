Fanpage.it - “Gérard Depardieu non è in condizioni di salute idonee per stare in tribunale”, rinviato il processo per stupro

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ilperdi Gérardè statoa marzo: l'attore, come spiegato dai legali, non è in grado di presentarsi in tribunale per motivi diera stato citato in giudizio lo scorso aprile, per aggressioni sessuali che sarebbero state commesse nel settembre 2021 contro due donne, sul set del film "Les volets verts" di Jean Becker. Davanti al tribunale una manifestazione femminista: "La Francia non è orgogliosa".