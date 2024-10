Gaza, si tratta per tregua di 28 giorni (Di martedì 29 ottobre 2024) 2.56 Il capo della Cia,Bill Burns ha discusso una nuova formulazione per un cessate il fuoco a Gaza e un accordo sul rilascio degli ostaggi in un incontro tenutosi domenica con le controparti israeliane e qatariote. L'accordo prevede una pausa di 28 giorni nei combattimenti, con Hamas che rilascerebbe circa 8 ostaggi e Israele a sua volta rilascerebbe decine di prigionieri palestinesi, secondo tre funzionari israeliani di cui Axios riporta le dichiarazioni. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 29 ottobre 2024) 2.56 Il capo della Cia,Bill Burns ha discusso una nuova formulazione per un cessate il fuoco ae un accordo sul rilascio degli ostaggi in un incontro tenutosi domenica con le controparti israeliane e qatariote. L'accordo prevede una pausa di 28nei combattimenti, con Hamas che rilascerebbe circa 8 ostaggi e Israele a sua volta rilascerebbe decine di prigionieri palestinesi, secondo tre funzionari israeliani di cui Axios riporta le dichiarazioni.

A Doha si tratta per 2 giorni di tregua e uno scambio di ostaggi. Hamas : "Pronti al sì". Fonti di Tel Aviv : "Ma niente cessate il fuoco a Gaza"

Sul tavolo, a Doha, ci sono un mini-accordo per ripristinare la fiducia tra le parti e l’intesa in più fasi promossa dal Qatar e dagli Stati Uniti per procedere nel cammino verso il cessate il fuoco. Attorno a esso sono seduti il capo del Mossad, ...

Israele-Hamas - si tratta per 2 giorni di tregua e scambio di ostaggi. Hamas : "Pronti al sì". Fonti di Tel Aviv : "Ma niente cessate il fuoco a Gaza"

Sul tavolo, a Doha, ci sono un mini-accordo per ripristinare la fiducia tra le parti e l’intesa in più fasi promossa dal Qatar e dagli Stati Uniti per procedere nel cammino verso il cessate il fuoco. Attorno a esso sono seduti il capo del Mossad, ...

Axios, discussa tregua di 28 giorni a Gaza

(ANSA) - WASHINGTON, 28 OTT - Il capo della Cia Bill Burns ha discusso una nuova formulazione per un cessate il fuoco a Gaza e un accordo sul rilascio degli ostaggi in un incontro tenutosi domenica co ...

Gaza, Hamas apre a tregua con Israele. Netanyahu: "L'Iran sta creando atomiche per distruggerci"

Biden: “La guerra a Gaza deve finire”. Ripresi negoziati a Doha: anche l’Egitto propone due giorni di cessate il fuoco e uno scambio di ostaggi per una fine duratura del conflitto. A Beirut ieri 21 mo ...

Egitto propone tregua di due giorni a Gaza, Hamas pronto a dire sì

Netanyahu apre alla mini tregua in cambio di ostaggi

Qualcosa si muove, seppure a piccolissimi e incerti passi.