Bergamonews.it - Gasperini: “A Parigi con me c’era tutta Bergamo: è l’Atalanta ad essere da Pallone d’Oro”

(Di martedì 29 ottobre 2024). Anche se il premio “grosso” non è arrivato, per Gian Pieroquella di ieri (lunedì 28 ottobre) è stata una serata memorabile: il tecnico di Grugliasco è stato incoronato tra i sei migliori allenatori al mondo da France Football, che ha istituito a partire da quest’anno l’equivalente delper i condottieri che siedono in panchina. Ai microfoni della Gazzetta del Sport il Gasp ha raccontatola sua emozione e la sua riconoscenza versoe la città di: “Questa sera anon ci siamo stati solo io e Lookman: anche Antonio e Luca Percassi che in questi nove anni mi hanno sempre fatto lavorare come desideravo,la società,la squadra, il mio staff, chi lavora a Zingonia e. Ognuno ha fatto la sua parte con un pezzettino: sono io che devo ringraziare, nonringraziato come i tifosi hanno fatto sabato”.