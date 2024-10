Ilgiorno.it - Gallarate, evasione da 635mila euro con il trucco sui concorsi

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – Scoperta dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Varese un’da 625milada parte di un’associazione, con sede a, attiva nel reclutamento di personale per vari enti locali associati: avrebbe chiesto una tassa di iscrizione perdenunciandola poi come ingresso di natura associativa e non commerciale godendo quindi di una tassazione inappropriata. IlSecondo quanto ricostruito dalle Fiamme gialle hanno partecipato ai60.559 candidati, ed avendo ciascuno corrisposto la tassa di concorso pari a 10,33, risultano aver versato complessivamente all’associazione la somma di 625mila. Tuttavia tale somma è stata configurata come attività associativa e non attività commerciale, con conseguenti vantaggi fiscali.