Francesco Mattiangeli vince l'Europa League di calcio da tavolo subbuteo a Lisbona (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo il titolo a squadre Veteran conquistato ai recenti mondiali di Tunbridge Wells, Francesco Mattiangeli vince l'Europa League di calcio da tavolo subbuteo disputatasi a Lisbona questo week end e organizzata dalla confederazione europea Ecstfa.I Bologna Tigers nei quali milita l'avvocato di

Subbuteo - in Inghilterra Francesco Mattiangeli si laurea campione del mondo a squadre

(Ternitoday.it)

Francesco Mattiangeli campione del mondo a squadre nel veteran e ai pedi del podio nell’individuale. Ai campionati Mondiali Fistf di Subbuteo, andati in scena nel weekend svoltisi lo scorso fine settimana a Tunbridge Wells in Inghilterra, ...

