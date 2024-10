Iltempo.it - First CISL: "Al via la proposta per un Osservatorio sul Credito con il Comune"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ildi Roma si impegna a presentare richiesta per realizzare un "sul" all'interno dell'amministrazione. È lache la presidente commissione Bilancio Roma Capitale, Giulia Tempesta proporrà al sindaco Roberto Gualtieri nell'intento di dare immediate risposte a partire dal prossimo bilancio capitolino.sulUn'iniziativa lanciata danel convegno “e territorio: le sfide, le opportunità e la sostenibilità dei nuovi modelli distributivi” svolto presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio. Un confronto che ha visto protagonisti sindacati, banche, istituzioni e società civile da dove sono nati nuovi spunti per rilanciare il settore da ormai diversi anni in crisi.