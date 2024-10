Ferrovia Roma Nord, il comitato mette in guardia gli studenti: "Andare a scuola sarà impossibile" (Di martedì 29 ottobre 2024) Avranno notevoli difficoltà quelli che devono raggiungere le scuole di Roma ma non solo. Anche chi frequenta scuole di provincia avrà il suo bel da fare per arrivare a destinazione e, soprattutto, per tornare a casa. Parliamo di quegli studenti e studentesse che, ogni giorno, utilizzano la Romatoday.it - Ferrovia Roma Nord, il comitato mette in guardia gli studenti: "Andare a scuola sarà impossibile" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Avranno notevoli difficoltà quelli che devono raggiungere le scuole dima non solo. Anche chi frequenta scuole di provincia avrà il suo bel da fare per arrivare a destinazione e, soprattutto, per tornare a casa. Parliamo di queglie studentesse che, ogni giorno, utilizzano la

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, ilmette in guardia gli studenti: "Andare a scuola sarà impossibile";pendolari: sintesi dell’incontro online con La Regione Lazio, Cotral e Astral; Arriva l’orariop invernale della-Civita Castellana-Viterbo: tra lavori incerti e Giubileo alle porte; Caos sulla, pendolari esasperati: "Treni soppressi e navette inadeguate";: in arrivo due anni di gravissimi disagi;-Viterbo,Pendolari: "Fasce di garanzia non rispettate"; Leggi >>>

Ferrovia Roma Nord, pendolari sul piede di guerra dopo l'incontro in Regione

(romatoday.it)

Il Comitato pendolari ferrovia Roma Nord e l’associazione Trasportiamo hanno criticato aspramente quanto appreso durante il tavolo. Fabrizio Bonanni, presidente del comitato, ha chiesto di effet ...

Ferrovia Roma Nord, Comitati: “Inaccettabile chiusura tratta extraurbana”

(vignaclarablog.it)

“Il Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord esprime la propria assoluta contrarietà alla chiusura della tratta extraurbana della Roma-Viterbo per le opere di ammodernamento e di raddoppio, troviamo ...

“Pellegrini del Giubileo, evitate Roma, traffico e trasporti: non funzionerà nulla”. L'appello multilingue dei pendolari

(affaritaliani.it)

Tra ironia e amara realtà, il Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord, lancia un appello in diverse lingue. Vivere con la Roma-Viterbo Giubileo Roma, la mossa che non t'aspetti porta la firma del ...

“Pellegrino scappa dal Giubileo!”, il messaggio choc dei pendolari della ferrovia Roma Nord

(msn.com)

“Caro Pellegrino scappa dal Giubileo!”. E’ l’appello o grido d’allarme del Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord, scritto in una lettera, a chiunque stia pianificando di recarsi a Roma ...