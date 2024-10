Ferraris (Fibercop): “Transizione digitale una sfida energetica da cogliere” (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – “La Transizione digitale implica lo sviluppo di connettività e di data center sempre più sofisticati: queste macchine consumano tantissime energie. Google parla addirittura di avere dei mini impianti nucleari in prossimità di grandi centri di calcolo. E' una sfida che dobbiamo raccogliere anche noi”. Lo ha detto Luigi Ferraris, Ad Fibercop, la società Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Laimplica lo sviluppo di connettività e di data center sempre più sofisticati: queste macchine consumano tantissime energie. Google parla addirittura di avere dei mini impianti nucleari in prossimità di grandi centri di calcolo. E' unache dobbiamo racanche noi”. Lo ha detto Luigi, Ad, la società

Ferraris (Fibercop): "Transizione digitale una sfida energetica da cogliere"

“La transizione digitale implica lo sviluppo di connettività e di data center sempre più sofisticati: queste macchine consumano tantissime energie. Google parla addirittura di avere dei mini impianti ...

Fibercop: Luigi Ferraris delinea il futuro tra collaborazione con Open Fiber e nuovo piano industriale stand alone

Nella sua prima intervista da Ad di Fibercop, Luigi Ferraris ha discusso dei rapporti con Open Fiber, del piano industriale stand alone e dell'importanza della fibra ottica per modernizzare la rete it ...

Ferraris (Fibercop): c'è spazio per due operatori

«Una fusione con Open Fiber? Decideranno gli azionisti; noi per ora facciamo il nostro lavoro senza ostacolare nessuno e all'inizio del 2025 presenteremo un piano stand alone».

Fibercop, Ferraris: deal con Open Fiber? Spetta a soci

Alla fine Fibercop ha deciso di non mettersi di traverso e così, salvo sorprese che potrebbero arrivare solo dai piccoli operatori, la revisione dei civici di Open Fiber sui cantieri di Italia 1 ...