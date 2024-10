Oasport.it - F1, GP Brasile 2024: pista favorevole a McLaren, Red Bull o Ferrari?

(Di martedì 29 ottobre 2024) Si completa nel week end la tripletta tra Nord e Sud America, passando per il Messico. Sarà Interlagos () la ventunesima tappa del Mondialedi F1. Dai 2300 metri sopra il livello del mare, si passa agli 800, con una pressione atmosferica inferiore del 10% rispetto a quella canonica. Un dato da tenere a mente per quanto riguarda il comportamento dei motori, soprattutto perché ci si trova in una fase della stagione dove le squadre hanno richiesto non poco ai propulsori. Inoltre, l’aria più rarefatta andrà a incidere sul livello di deportanza. I tecnici dovranno prestare attenzione a questo parametro, considerando le caratteristiche di un tracciato che propone curve lente, mixate a un lungo rettilineo in salita che parte dalla Subida dos Boxes e arriva fino alla staccata famosa della Esse di Senna. Parliamo di un circuito lungo 4.