evasione elettorale

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il votoin Liguria apre una seria riflessione. Se il 54,04% degli aventi diritto al voto non si presenta alle urne in un fine settimana piovoso – non c’è nemmeno l’alibi della fuga in spiaggia – qualcosa vorrà pur dire. Al di là di quanti si sono messi in gioco in questa partitacandidandosi, resta da capire perché più di un elettore su due rifiuti di votare. Una vera. Si evade dal diritto e dal dovere di scegliere chi ci rappresenta e ci amministra. Perché? Perché chi ha amministrato e governato ha tradito una fiducia, ha sbagliato, ha intascato tangenti e non ha avuto nemmeno il buon gusto di chiedere scusa. Impuniti che se ne vanno ancora a testa alta. E se l’esempio è questo allora diventa lecito rifiutarsi di andare a votare per mandare un segnale forte.