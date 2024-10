Euro stabile in avvio di giornata a 10813 dollari

Euro stabile in avvio di giornata a 1,0813 dollari (Di martedì 29 ottobre 2024) Euro stabile in avvio di giornata sui mercati internazionali. La moneta unica Europea passa di mano a 1,0813 sul dollaro (+0,01%) e a quota 165,64 sullo yen (-0,05%). Quotidiano.net - Euro stabile in avvio di giornata a 1,0813 dollari Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024)indisui mercati internazionali. La moneta unicapea passa di mano a 1,0813 sul dollaro (+0,01%) e a quota 165,64 sullo yen (-0,05%).

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Euro stabile in avvio di giornata a 1 - 0818 dollari

(Quotidiano.net)

Euro stabile in avvio di giornata sui mercati internazionali. La moneta unica europea passa di mano a 1,0818 sul dollaro (+0,09%) e a quota 164,35 sullo yen (+0,03%).

L'euro è stabile in avvio a 1 - 0789 dollari

(Quotidiano.net)

Euro stabile in avvio di contrattazioni: la moneta unica è scambiata a 1,0789 dollari in rialzo marginale dello +0.06%. In calo l'euro-yen a quota 164,37 (-0,19%).

Euro stabile in avvio di giornata a 1,0813 dollari

(quotidiano.net)

Euro stabile in avvio di giornata sui mercati internazionali. La moneta unica europea passa di mano a 1,0813 sul dollaro (+0,01%) e a quota 165,64 sullo yen (-0,05%).

L'euro è stabile in avvio a 1,0789 dollari

(ansa.it)

Euro stabile in avvio di contrattazioni: la moneta unica è scambiata a 1,0789 dollari in rialzo marginale dello +0.06%. In calo l'euro-yen a quota 164,37 (-0,19%). (ANSA). (ANSA) ...

Borsa, avvio in rialzo per l’Europa. Milano +0,23%

(liguria.bizjournal.it)

Avvio positivo per la Borsa di Milano. Il primo indice Ftse Mib segna +0,23% a 34.776 punti. Sul listino principale ...

Borse europee prudenti. Occhi su trimestrali

(finanza.repubblica.it)

(Teleborsa) - Scambi all'insegna della prudenza per le principali Borse europee, in una giornata povera di dati macroeconomici, ma con la stagione delle trimestrali ormai entrata nel vivo in USA e in ...