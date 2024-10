Lanazione.it - Empoli, arriva un'altra "grande" al Castellani. D'Aversa ci crede e vuole fermare anche l’Inter

(Di martedì 29 ottobre 2024) Le “missioni impossibili” non sembrano spaventare l’di questa stagione, che nelle prime nove giornate di Serie A ha dimostrato di potersela giocare con tutti e ora sogna l’impresa controcampione d’Italia, ospite alnel turno infrasettimanale. Imbattuta nelle prime sei partite, in cui nonostante l’ostico calendario sonoti risultati pesanti (come la vittoria sul campo della Roma, il pareggio di Bologna e quelli contro Juventus e Fiorentina), la squadra di Roberto D’ha poi spaventatoLazio e Napoli, ma le due sconfitte di misura incassate all’Olimpico (2-1 per i biancocelesti) e contro la capolista di Antonio Conte (0-1) avevano forse tolto un po’ di serenità e consapevolezza al giovane gruppo azzurro.