Metropolitanmagazine.it - È morta Matilde Lorenzi, non ce l’ha fatta la promessa azzurra dello sci, dopo la caduta in Val Senales

(Di martedì 29 ottobre 2024) Non ce: la giovanesci azzurro 19 anni piemontese èall’ospedale ‘San Maurizio’ di Bolzano,ladi ieri mattina sulla pista rossa ‘Grawand nr. 1’, sul ghiacciaio della Val. A darne notizia è il Ministero della Difesa che, insieme al ministro Guido Crosetto, esprime il più profondo cordoglio e si stringe “in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del caporale”. Si unisce al dolore della famiglia anche il Presidente Flavio Roda che non ha parole per esprimere la tragedia che sta vivendo tutta la Federazione Italiana Sport Invernali, i suoi tecnici, gli atleti, le compagne di squadra, il Consiglio federale e tutto lo staff al completo.è rimasta vittima di unanel corso di un allenamento che il team stava effettuando sulla pista Grawand G1 in Val