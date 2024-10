Ilfattoquotidiano.it - E’ morta a 37 anni Amanda Gallagher: la fotografa è stata travolta e uccisa dall’elica di un aereo mentre scattava delle foto

(Di martedì 29 ottobre 2024) Era come sempre impegnata a imlare i paracadutisti che salivano e scendevano dagli aerei, quando improvvisamente ècolpitadi un velivolo in movimento. Così èa 37, unaprofessionista con la passione per il paracadutismo. L’incidente è avvenuto sabato 26 ottobre alle 14:30 all’Air Capital Drop Zone in Kansas, dove spesso si recava per imlare le evoluzioni dei paracadutisti. Subito soccorsa, è deceduta poco dopo a causagravi ferite riportate. “Èfacendo ciò che amava: lanciarsi con il paracadute e scattaregrafie”, ha dichiarato la sua famiglia in un commovente messaggio. “Era gentile, avventurosa, creativa e bella dentro e fuori”.