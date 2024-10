Dossier e spioni: così Eni ha fermato la corsa di Sam Calamucci (Di martedì 29 ottobre 2024) La terza e ultima volta che incontro Sam, il soprannome di Samuele Calamucci, 45 anni, ora agli arresti domiciliari, è la sera tardi di mercoledì 9 ottobre. Ci vediamo davanti a un bar vicino al Policlinico a Roma. Dentro sta terminando una festa. A fine giugno, nel nostro secondo appuntamento Today.it - Dossier e spioni: così Eni ha fermato la corsa di Sam Calamucci Leggi tutta la notizia su Today.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La terza e ultima volta che incontro Sam, il soprannome di Samuele, 45 anni, ora agli arresti domiciliari, è la sera tardi di mercoledì 9 ottobre. Ci vediamo davanti a un bar vicino al Policlinico a Roma. Dentro sta terminando una festa. A fine giugno, nel nostro secondo appuntamento

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Dossier e spioni: così Eni ha fermato la corsa di Sam Calamucci; Inchiesta hacker, contatti con agenti segreti israeliani e atti riservati Eni: a rischio la sicurezza nazionale; Il dossier chiesto da Forza Italia e quello inviato al «cliente Eni»; Dati rubati, pm: "La banda hacker pericolo per la democrazia, può tenere in pugno le istituzioni"; Inchiesta hacker: dossier su La Russa e il figlio Geronimo. Si autosospendono Barletta (Sea) e ...; Indagato Stefano Speroni, il capo degli Affari legali di Eni; Leggi >>>

Dossier e spioni: così Eni ha fermato la corsa di Sam Calamucci

(today.it)

Ecco cosa abbiamo scoperto nell'ultimo incontro con il consulente informatico arrestato. Le riunioni contro l'operazione per indebolire Claudio Descalzi. Il ruolo di un ex neofascista di Avanguardia n ...

Inchiesta hacker, gli spioni avevano atti riservati di Eni. Contatti con 007 israeliani. Il dossier su Jacobs

(informazione.it)

MILANO. Spunta anche un dossier sul velocista Marcell Jacobs e il suo staff nell'inchiesta della Dda di Milano su un gruppo di cyber-spie che avrebbe rubato informazioni alle banche dati strategiche n ...

Indagato Stefano Speroni, il capo degli Affari legali di Eni

(today.it)

L'indagine dalla Procura di Milano in un filone della inchiesta sugli accessi abusivi operati dall’agenzia di investigazioni milanese Equalize ...

Il supermercato degli spioni: “Dossier contro Letizia Moratti e La Russa, trojan nei cellulari dei dipendenti di Erg, Barilla e dei giornalisti”

(dire.it)

"Un gigantesco mercato delle informazioni": tutti i dettagli dell'inchiesta che fa tremare l'imprenditoria e la finanza italiana ...