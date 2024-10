DIRETTA Salernitana-Cesena 1-1, granata in dieci e Tavsan trova il pareggio allo scadere del primo tempo (Di martedì 29 ottobre 2024) FINE primo tempo: Salernitana-Cesena 1-147esimo: GOLLL DEL Cesena!!! Perla di Tavsan che pesca un sinistro a girare perfetto dopo aver provocato l'espulsione del portiere 45esimo: 4 minuti di recupero44esimo: tiraccio di Van Hooijdonk che spreca la punizione42esimo: esce Dalmonte Cesenatoday.it - DIRETTA Salernitana-Cesena 1-1, granata in dieci e Tavsan trova il pareggio allo scadere del primo tempo Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) FINE1-147esimo: GOLLL DEL!!! Perla diche pesca un sinistro a girare perfetto dopo aver provocato l'espulsione del portiere 45esimo: 4 minuti di recupero44esimo: tiraccio di Van Hooijdonk che spreca la punizione42esimo: esce Dalmonte

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti:(1-0) Serie B 2024;: Formazioni ufficiali e Cronaca inlive;; LIVE |1-0 | Verde sblocca il match; Ladi

Diretta Live di Salernitana-Cesena Serie B 2024/2025. La cronaca della partita

(sport.virgilio.it)

Serie B 2024/2025, 11a giornata. Le ultime notizie sulla partita Salernitana-Cesena: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.

Salernitana-Cesena: diretta live e risultato in tempo reale

(calciomagazine.net)

Diretta di Salernitana-Cesena di Martedì 29 ottobre 2024: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie B ...

Diretta Salernitana Cesena/ Streaming video tv, i campani cercano riscatto in casa (29 ottobre 2024)

(ilsussidiario.net)

Serie B, Diretta Salernitana Cesena, streaming video tv: i bianconeri cercano la seconda vittoria consecutiva in casa dei campani (29 ottobre 2024) ...

Salernitana – Cesena: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

(generationsport.it)

Salernitana - Cesena: ecco le probabili formazioni e dove vederla in diretta TV e streaming. Ecco tutte le info in merito alla sfida valida per la undicesima giornata di Serie B!