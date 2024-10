Bergamonews.it - Da azienda familiare a nicchia strategica per Fincantieri: l’evoluzione nella governance che ha fatto grande la Remazel

(Di martedì 29 ottobre 2024) Daa realtà managerializzata capace di competere a livello globale e oggi parte di uno dei più prestigiosi gruppi navali al mondo: èdellaEngineering di Chiuduno, acquisita al 100% a febbraio danell’ottica di un suo rafforzamento strategico nei settori della subacquea e del Marine Energy. Un’operazione importante tanto per la “piccola”bergamasca quanto per il colosso italiano, quarto player mondiale nell’ambito della cantieristica navale, e che è stata presa come esempio di come le dinamiche di M&A (dall’inglese “Merge & Acquisition”, fusioni e acquisizioni) stiano diventando strumenti strategici per affrontare la complicata sfida della competitività in un mercato sempre più globale e complesso.