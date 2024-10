Cos’è l’Unrwa e perché è stata messa al bando da Israele: i sospetti legati alle stragi del 7 ottobre (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Parlamento di Israele nelle scorse ore ha approvato due leggi che di fatto mettono al bando l’Agenzia Onu Unrwa. “L’attuazione delle leggi potrebbe avere conseguenze devastanti per i rifugiati palestinesi nei Territori Palestinesi Occupati, il che è inaccettabile”. A parlare è Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite. Cos’è l’Unrwa e perché è stata messa al bando da Israele: i sospetti legati alle stragi del 7 ottobre (ANSA FOTO) – Notizie.comNelle scorse ore, infatti, Israele ha varato due leggi che mettono di fatto al bando l’Unrwa, Agenzia dell’Onu per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel vicino oriente. Il motivo è da ricercare nel fatto che lo Stato ebraico accusa di connivenza con Hamas l’Agenzia. Alcuni suoi dipendenti infiltrati, infatti, avrebbero partecipato al massacro del 7 ottobre 2023. Notizie.com - Cos’è l’Unrwa e perché è stata messa al bando da Israele: i sospetti legati alle stragi del 7 ottobre Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Parlamento dinelle scorse ore ha approvato due leggi che di fatto mettono all’Agenzia Onu Unrwa. “L’attuazione delle leggi potrebbe avere conseguenze devastanti per i rifugiati palestinesi nei Territori Palestinesi Occupati, il che è inaccettabile”. A parlare è Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite.alda: idel 7(ANSA FOTO) – Notizie.comNelle scorse ore, infatti,ha varato due leggi che mettono di fatto al, Agenzia dell’Onu per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel vicino oriente. Il motivo è da ricercare nel fatto che lo Stato ebraico accusa di connivenza con Hamas l’Agenzia. Alcuni suoi dipendenti infiltrati, infatti, avrebbero partecipato al massacro del 72023.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Cos'è l'e perché il parlamento israeliano ha votato per vietare le attività dell'Agenzia Onu; Che cos’è l’e perché è importante per i palestinesi; Cos’è e cosa fa l’, l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi che è diventata un “governo parallelo” a G…;, che cos’è e quali paesi hanno sospeso i fondi dopo le accuse all’agenzia Onu; Sinwar come è stato ucciso? Raid mirato o operazione casuale di una brigata di fanteria: ecco cosa sappiamo; Cos’è e cosa fa l’

Cos'è l'Unrwa e perché il parlamento israeliano ha votato per vietarne le attività

(today.it)

La legge approvata dalla Knesset stabilisce che l'Agenzia Onu non potrà più fornire "alcun servizio né condurrà alcuna attività, direttamente o indirettamente" in Israele. Guterres: "Conseguenze devas ...

Cos'è l'Unrwa e perché il parlamento israeliano ha votato per vietare le attività dell'Agenzia Onu

(informazione.it)

Il Parlamento israeliano ha approvato lunedì sera un disegno di legge che vieta, a partire dal prossimo anno, le attività dell'Unrwa, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei ...

Cosa faranno le leggi israeliane contro l’UNRWA

(ilpost.it)

Il governo israeliano impedirà all'agenzia ONU di lavorare nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, con conseguenze potenzialmente catastrofiche per centinaia di migliaia di palestinesi ...

Israele bandirà l’Unrwa dal proprio territorio. Critiche da Ue e Stati Uniti: “È insostituibile”

(eunews.it)

Tra 90 giorni, nessun funzionario israeliano dovrà più mantenere alcun contatto con i dipendenti dell’Unrwa, rendendo di fatto impossibile il lavoro all’Agenzia anche a Gaza. Perché la cooperazione ..