Quifinanza.it - Claudio Calabi in soccorso di Chiara Ferragni, chi è il manager scelto per Fenice

(Di martedì 29 ottobre 2024) È il classe 1948ilper risollevare le sorti di, la holding di cui era amministratrice delegata. L’influencer, che ha di recente deciso di lasciare la gestione del rilancio del gruppo dopo la crisi degli ultimi mesi, lascia il timone alla figura di lunga esperienza che avrà il compito non solo di ricucire le tensione tra i soci, ma anche e sopratutto quello di salvare i conti della società che non naviga in acque sicure. Ilche sa ristrutturare, 76 anni, non è proprio l’ultimo degli arrivati. Lo è di sicuro in, ma il suo curriculum vitae parla chiaro, proiettandolo tra idi maggior successo e di spicco in Italia.