'Città Spettacolo Teatro' con Orlando, Izzo, Buccirosso e Finocchiaro. Giordano: "L'evento più seguito in città" (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiÈ sicuramente un cartellone dall'offerta ampia e differenziata, creato per venire incontro alle esigenze di diversi tipi di pubblico, quello dell'edizione 2024 di 'Benevento città Spettacolo Teatro'. Dieci gli spettacoli in programma dal 4 novembre prossimo al 14 aprile 2025. Nel Salone delle Feste del Teatro Comunale di Benevento, L'evento è stato presentato alla stampa da Renato Giordano, coadiuvato da Domenico Zerella, vicepresidente della Fondazione 'città Spettacolo', che nel suo intervento ha espresso pieno sostegno alle scelte del direttore artistico, e dall'Assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini che ha parlato di un programma "vivace, caratterizzato dal talento di artisti rinomati, e che affascina generazioni diverse".

