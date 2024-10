Chiara Ferragni e il nuovo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera non si nascondono più: beccati insieme (Di martedì 29 ottobre 2024) Finita con Silvio Campara, Chiara Ferragni ha trovato conforto fra le braccia di Giovanni Tronchetti Provera: ormai non si nascondono più. Cosa sappiamo di lui? L’ex moglie di Fedez e il nuovo fidanzato sarebbero stati avvistati insieme a Milano e nelle ultime ore sarebbe arrivata l’indiscrezione di Giuseppe Candela; il giornalista, infatti, ha avvalorato gli ultimi rumors sulla nuova love story di Chiara Ferragni con il dirigente del gruppo Pirelli. Secondo quanto riporta Candela, Chiara e Giovanni non erano affatto soli: nel ristorante dove sono stati visti insieme, oltre a loro c’erano anche le sorelle di lei, Francesca e Valentina, e la madre delle tre Ferragni, Marina Di Guardo, tornata single da poco. La donna a mezzanotte ha compiuto gli anni. Donnapop.it - Chiara Ferragni e il nuovo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera non si nascondono più: beccati insieme Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Finita con Silvio Campara,ha trovato conforto fra le braccia di: ormai non sipiù. Cosa sappiamo di lui? L’ex moglie di Fedez e ilsarebbero stati avvistatia Milano e nelle ultime ore sarebbe arrivata l’indiscrezione di Giuseppe Candela; il giornalista, infatti, ha avvalorato gli ultimi rumors sulla nuova love story dicon il dirigente del gruppo Pirelli. Secondo quanto riporta Candela,non erano affatto soli: nel ristorante dove sono stati visti, oltre a loro c’erano anche le sorelle di lei, Francesca e Valentina, e la madre delle tre, Marina Di Guardo, tornata single da poco. La donna a mezzanotte ha compiuto gli anni.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiara Ferragni - nuovo amore in vista? L’incontro segreto con il noto imprenditore e la famiglia

(Blogtivvu.com)

Rumors su Chiara Ferragni e l’erede di Pirelli: la cena a Milano accende i gossip. L'articolo Chiara Ferragni, nuovo amore in vista? L’incontro segreto con il noto imprenditore e la famiglia proviene da Blog Tivvù.

Chiara Ferragni - cambio al vertice della società dell’influencer : Calabi amministratore unico di Fenice

(Lapresse.it)

Cambio al vertice della società chiave del gruppo di Chiara Ferragni. L’assemblea dei soci di Fenice Srl ha deliberato, nella giornata di lunedì 28 ottobre, con un voto unanime, di nominare Claudio Roberto Calabi Amministratore Unico della ...

Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato ricchissimo: ecco chi è l’uomo potente con cui starebbe

(donnapop.it)

Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato? I beninformati sostengono di sì: ecco chi è l'affascinante e ricchissimo compagno dell'imprenditrice.

Chiara Ferragni al centro del gossip per un presunto nuovo amore

(elle.com)

C’erano una volta i Ferragnez, l’attico a City Life, la casa da film sul Lago di Como, il cane, i red carpet, i bambini e le vacanze in famiglia. Il Pandoro Gate è stato l’anno zero, lo spartiacque tr ...

Chiara Ferragni avvistata con Giovanni Tronchetti Provera: “Erano insieme nello stesso ristorante”

(msn.com)

Chiara Ferragni avvistata con Giovanni Tronchetti Provera. Secondo Dagospia, l'influencer e l'imprenditore, figlio di Marco Tronchetti Provera, si trovavano ...

Chiara Ferragni, spunta il nome di un altro uomo: “si frequentano”

(rds.it)

Non ci sono dubbi, Chiara Ferragni continua a essere la più citata dai siti e dalle riviste di gossip, nonché la più cercata dai paparazzi. Se dal punto di vista professionale non è certo un momento c ...