"Castelli spa, nessun segnale di rilancio" (Di martedì 29 ottobre 2024) "Quanto era stato promesso dall’azienda con il piano di rilancio non è avvenuto". I sindacati esprimono preoccupazione sul futuro della "Castelli spa", la storica ex Nazareno Gabrielli (ed ex Boost) di Tolentino. "Nell’incontro aziendale dell’8 aprile scorso c’eravamo lasciati con una programmazione che lasciava sperare in una possibile ripresa dell’attività produttiva dello stabilimento tolentinate prevedendo una sempre maggiore differenziazione con quello di Bergamo – spiega Stefano Tordini, segretario provinciale Slc Cgil –. Per Tolentino si parlava di implementazione di prodotti e riorganizzazione dei magazzini a scopo logistico, con la volontà di dare vita anche ad agende e notebook elaborati, di alta qualità (con finiture particolari di pelle, plastica, gomma ecc.), in aggiunta alla carta. Ilrestodelcarlino.it - "Castelli spa, nessun segnale di rilancio" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) "Quanto era stato promesso dall’azienda con il piano dinon è avvenuto". I sindacati esprimono preoccupazione sul futuro della "spa", la storica ex Nazareno Gabrielli (ed ex Boost) di Tolentino. "Nell’incontro aziendale dell’8 aprile scorso c’eravamo lasciati con una programmazione che lasciava sperare in una possibile ripresa dell’attività produttiva dello stabilimento tolentinate prevedendo una sempre maggiore differenziazione con quello di Bergamo – spiega Stefano Tordini, segretario provinciale Slc Cgil –. Per Tolentino si parlava di implementazione di prodotti e riorganizzazione dei magazzini a scopo logistico, con la volontà di dare vita anche ad agende e notebook elaborati, di alta qualità (con finiture particolari di pelle, plastica, gomma ecc.), in aggiunta alla carta.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

ROMA - Nessun segnale per il rinnovo di Pellegrini

(napolimagazine.com)

Il difficile momento per Lorenzo Pellegrini potrebbe riflettersi anche sul suo futuro alla Roma. Il contratto, comunque in scadenza 2026, del capitano giallorosso al momento non è stato oggetto di ...

Cremlino: «Nessun segnale da Kiev su un cessate il fuoco»

(informazione.it)

"Nessuna tregua in vista tra Ucraina e Russia ma guerra a oltranza": l'analisi della politologa Non conviene un cessate il fuoco in Ucraina e in Medio Oriente Cremlino, 'nessun segnale da Kiev su ...

Cremlino, 'nessun segnale da Kiev su un cessate il fuoco

(ansa.it)

La Russia non ha ricevuto alcun segnale sulla disponibilità di Kiev per un cessate il fuoco in cambio di garanzie di sicurezza da Paesi occidentali. Lo ha detto il portavoce del Cremlino ...

Cremlino, ‘nessun segnale da Kiev su un cessate il fuoco

(espansionetv.it)

Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass. (ANSA). Tags: Cremlino, 'nessun segnale da Kiev su un cessate il fuoco ...