Ilrestodelcarlino.it - Cantù sfodera la carta Grant Basile: sarà presto italiano

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo sette giornate, la classifica conferma il trio in vetta:e Rieti hanno agguantato Rimini e non la mollano. I brianzoli, considerati favoriti da tutti gli addetti ai lavori, hanno infilato la sesta vittoria consecutiva epotrebbero avere un grosso vantaggio, l’italianizzazione di(foto): se il Ct Pozzecco lo convocherà in Nazionale per la partita del 25 novembre contro l’Islanda, come probabile, l’Acqua San Bernardo potrà aggiungere un altro straniero e lo farà sicuramente visto che lo stop dell’infortunato Tyrus McGee sembra lungo. Rimini ha fatto suo il derby con Forlì, una gran bella partita in cui spicca ancora la prestazione di Giovanni Tomassini, un pesarese forse poco considerato nella sua città, che domenica ha segnato 19 punti in 28 minuti, con 5 su 5 nelle triple.