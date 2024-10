Cancro seno, campagna ‘In seno al futuro’ per aiutare le donne nel percorso di cura (Di martedì 29 ottobre 2024) In Italia 37mila donne con carcinoma mammario di IV stadio Rispondere ai bisogni insoddisfatti delle donne con tumore al seno metastatico e supportarle nella comprensione del percorso terapeutico. Sono i principali obiettivi di 'In seno al futuro', una campagna di sensibilizzazione di Daiichi Sankyo e AstraZeneca, con la collaborazione delle associazioni pazienti A.N.D.O.S. onlus nazionale Sbircialanotizia.it - Cancro seno, campagna ‘In seno al futuro’ per aiutare le donne nel percorso di cura Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) In Italia 37milacon carcinoma mammario di IV stadio Rispondere ai bisogni insoddisfatti dellecon tumore almetastatico e supportarle nella comprensione delterapeutico. Sono i principali obiettivi di 'Inal futuro', unadi sensibilizzazione di Daiichi Sankyo e AstraZeneca, con la collaborazione delle associazioni pazienti A.N.D.O.S. onlus nazionale

