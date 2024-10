Calcio Eccellenza. Lazzate senza Ardor. Prima vittoria di Seveso (Di martedì 29 ottobre 2024) Non basta il gol di Fogal all’Ardor Lazzate: sconfitta con la Solbiatese (doppietta di Scapinello) e precipita a meno 8 dalla vetta. Sempre nel girone A al nono tentativo arriva il primo successo della Base che regola 2-1 (Ibrahimi e Romeo) il Sedriano, tonfo della Lentatese in casa (1-3) con la Rhodense, buon punto (1-1) a Ispra per il Meda. Nel girone B nessuno approfitta del pareggio tra Mapello e Tribiano. La Leon segna tre reti (El Kadiri, Comelli, Bonalumi) contro FC Milanese ma porta a casa un solo punto, lo stesso fa la Fucina a Lesmo contro la Colognese (1-1, Fabiani) e in vetta resta tutto com’era alla vigilia. Tonfo Casati nel derby con la Tritium, si impongono 3-1 gli abduani. Ro.San. Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza. Lazzate senza Ardor. Prima vittoria di Seveso Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Non basta il gol di Fogal all’: sconfitta con la Solbiatese (doppietta di Scapinello) e precipita a meno 8 dalla vetta. Sempre nel girone A al nono tentativo arriva il primo successo della Base che regola 2-1 (Ibrahimi e Romeo) il Sedriano, tonfo della Lentatese in casa (1-3) con la Rhodense, buon punto (1-1) a Ispra per il Meda. Nel girone B nessuno approfitta del pareggio tra Mapello e Tribiano. La Leon segna tre reti (El Kadiri, Comelli, Bonalumi) contro FC Milanese ma porta a casa un solo punto, lo stesso fa la Fucina a Lesmo contro la Colognese (1-1, Fabiani) e in vetta resta tutto com’era alla vigilia. Tonfo Casati nel derby con la Tritium, si impongono 3-1 gli abduani. Ro.San.

