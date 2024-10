Cagliari-Bologna 0-2 Italiano | Felice della prestazione ci voleva una vittoria così

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo lacontro il, il tecnico delVincenzoha dichiarato: “Ci serviva una gara come questa. Finalmente abbiamo giocato con qualità e attenzione, conquistando tre punti importanti e mantenendo la porta inviolata. Sono molto. Tutti guardiamo la classifica anche se non va fatto, perciòmo aggiungere punti. Quando tutti aumentano l’attenzione i risultati si vedono in ogni zona del campo“. Infine, l’allenatore dei rossoblù ha concluso: “Stiamo crescendo e i miglioramenti si vedono soprattutto nelle gare in Europa, dove riusciamo a tenere botta. Dobbiamo riuscire a portare in Serie A ciò che incontriamo in Champions League. Ovviamente non bastano pochi mesi per essere perfetti, ma dopo successi come questo devi lavorare con entusiasmo e credere in ciò che fai“.