L'Aquila - La nuova Legge di Bilancio amplia il Bonus Maroni, includendo anche chi ha diritto alla pensione anticipata: ecco tutti i dettagli dell'Incentivo. La Legge di Bilancio 2025 introduce novità importanti per i lavoratori prossimi alla pensione, ampliando il Bonus Maroni. Questo Incentivo, volto a favorire la permanenza in servizio di chi potrebbe già andare in pensione, è stato potenziato e reso disponibile per coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata. In pratica, i lavoratori che decidono di restare attivi invece di ritirarsi avranno un vantaggio economico significativo, grazie alla defiscalizzazione della trattenuta previdenziale. Fino ad oggi, il Bonus Maroni era limitato a chi maturava i requisiti per la Quota 103, ma con la nuova manovra sarà esteso a tutti coloro che raggiungono il diritto alla pensione anticipata.

Bonus Maroni 2025: Incentivo defiscalizzato per chi sceglie di lavorare invece di andare in pensione

La nuova Legge di Bilancio amplia il Bonus Maroni, includendo anche chi ha diritto alla pensione anticipata: ecco tutti i dettagli

Pensioni 2025, come funziona il bonus Maroni e quanto aumenta lo stipendio?

Il Bonus Maroni, che prende il nome dall’ex Ministro del Lavoro Roberto Maroni che lo introdusse nei primi anni 2000, si configura come uno strumento innovativo per incentivare la permanenza al lavoro ...

Bonus Maroni 2025 defiscalizzato ed esteso alla pensione anticipata

Manovra 2025: Bonus Maroni anche per chi matura la pensione anticipata, incentivo defiscalizzato in busta paga per chi resta al lavoro.

Pensioni, come funziona il bonus Maroni 2025 e di quanto sale lo stipendio di chi resta al lavoro

L’agevolazione per i ritardatari della pensione viene rivista e ampliata. Ecco i nuovi requisiti e come si traduce l’incentivo nella busta paga ...