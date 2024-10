Bilancio, semaforo verde alla manovra da 27 milioni. Diminuiti i debiti per mutui (Di martedì 29 ottobre 2024) Una manovra da oltre 27 milioni. È stata approvata con i voti favorevoli di Fdi, Forza Italia, lista Civica e Lega la variazione di Bilancio illustrata martedì pomeriggio in consiglio comunale dall’assessore Vittorio Cicognani, con cui si vanno a finanziare numerosi interventi a edifici pubblici Forlitoday.it - Bilancio, semaforo verde alla manovra da 27 milioni. Diminuiti i debiti per mutui Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Unada oltre 27. È stata approvata con i voti favorevoli di Fdi, Forza Italia, lista Civica e Lega la variazione diillustrata martedì pomeriggio in consiglio comunale dall’assessore Vittorio Cicognani, con cui si vanno a finanziare numerosi interventi a edifici pubblici

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:manovra da 27 milioni. Diminuiti i debiti per mutui; Sogin: da assemblea dei social2023, utile di 3,6 mln di euro; Approvata la manovra, inizia l’iter; Bonus ristrutturazioni, aliquote IRPEF e cripto-attività: misure fiscali 2025; FVGCONSOLIDATO.IN CONSIGL; Comune di Taranto, sì alconsolidato; Leggi >>>

Bilancio, semaforo verde alla manovra da 27 milioni. Diminuiti i debiti per mutui

(forlitoday.it)

“Una menzione particolare va riservata ai debiti contratti per mutui, che nel 2019 ammontavano a 85 milioni e a fine 2024 scenderanno a 63 milioni, sintomo di una gestione virtuosa delle risorse pubbl ...

Legge di bilancio: Mattarella firma la manovra. Aumentano le pensioni minime, nuovi tetti alle detrazioni e bonus bebé da mille euro.

(ilcorrieredelgiorno.it)

Semaforo verde alla legge di Bilancio dal presidente della Repubblica . Dal nuovo anno rivisti tutti gli sconti fiscali: per le nuove spese sopra i 75 mila euro di reddito tetto di 14 mila euro (8 mil ...

L’assestamento di bilancio fa strada all’Ars, primo sì a 19 articoli

(livesicilia.it)

PALERMO – L’assestamento di bilancio naviga nelle acque dell’Ars. La seconda commissione, che lunedì si è riunita con l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino per avviare l’esame del ddl varato dal ...

Martedì l’ok del Governo al Dpb sul filo di lana. Manovra attesa il 20 ottobre: l’esame parte dalla Camera

(msn.com)

Il calendario degli appuntamenti è serrato. Passa, in estrema sintesi, per un via libera al fotofinish da parte del Governo al Documento programmatico di bilancio e attraverso la presentazione della m ...