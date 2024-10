Anteprima24.it - Benevento, piazza Santa Sofia si prepara a risplendere con la nuova illuminazione

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono quasi ultimati i lavori per il rifacimento della pubblicanell’area di, avviati esattamente un mese fa al fine di valorizzare uno dei siti culturali più preziosi della città. Il progetto ha visto la partecipazione di un team di esperti sotto la guida del lighting designer Filippo Cannata, che ha ideato un sistema di luci capace di esaltare i dettagli architettonici e storici di questa affascinante area, facendo della Chiesa patrimonio Unesco il cuore dell’intera operazione. Le luci che andranno ad illuminare la facciata della Chiesa sono studiate per mettere in risalto l’arco in mattoni, che mostra la struttura com’era prima dei recenti lavori di restauro, e la sottostante lunetta mosaicata.