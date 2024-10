Basket giovanile, gioisce solo l'Under 17 Eccellenza della Pallacanestro Forlì 2.015 (Di martedì 29 ottobre 2024) Vince l'Under 17 Eccellenza della Pallacanestro Forlì 2.015 nel match casalingo contro la Compagnia dell'Albero. La squadra di coach Gandolfi si è imposta con il risultato di 103 a 73: spiccano i 22 punti di Bonomi, i 17 di Mantovani, i 16 di Casali ed i 10 di Zotti. Trovano invece due sconfitte Forlitoday.it - Basket giovanile, gioisce solo l'Under 17 Eccellenza della Pallacanestro Forlì 2.015 Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Vince l'172.015 nel match casalingo contro la Compagnia dell'Albero. La squadra di coach Gandolfi si è imposta con il risultato di 103 a 73: spiccano i 22 punti di Bonomi, i 17 di Mantovani, i 16 di Casali ed i 10 di Zotti. Trovano invece due sconfitte

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:l'Under 17 Eccellenza della Pallacanestro Forlì 2.015;C Gold Toscana: gran gara di Valdisieve, la capolista Cecinaalla fine; Leggi >>>

Basket rumors

(sportando.basketball)

L’anno seguente il neo-acquisto gialloblù arriva in Europa, il Baskonia lo ingaggia per alzare il proprio tasso tecnico in Eurolega e non solo. L’NBA però non ... che la famiglia è più importante del ...

Orvieto Basket

(orvietosport.it)

L'Orvieto Basket 1946 inizia il proprio cammino in campionato con ... La squadra, guidata da un mix di giovani talenti e giocatori d'esperienza, ha saputo imporre il proprio gioco soprattutto grazie ...

Giovanili. Weekend di gioie per under19 e under17

(ilrestodelcarlino.it)

Doppio successo per le giovanili Angels legate a Rinascita Basket Rimini. La formazione Under 19, reduce dai ko con Forlì e Virtus, centra la prima vittoria in campionato grazie al +18 casalingo sulla ...

ALFA BASKET CATANIA: SETTORE GIOVANILE, IMPORTANTI NOVITA’

(ienesiciliane.it)

Alfa Basket Catania, non solo Serie C. Ma un ambizioso progetto che riguarda anche e soprattutto il settore giovanile da anni fiore all’occhiello della società rossazzurra. Per la stagione 2024-2025 ...