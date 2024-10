Babbo Natale arriva a Madesimo! (Di martedì 29 ottobre 2024) Babbo Natale arriva a Madesimo. Sabato 21 dicembre, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 Il villaggio di Babbo Natale arriva in Piazza Bertacchi per sorprendere grandi e piccini!Ci saranno anche i suoi aiutanti folletti un po' pazzerelli che vi faranno divertire con l'angolo truccabimbi, giochi di Sondriotoday.it - Babbo Natale arriva a Madesimo! Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024). Sabato 21 dicembre, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 Il villaggio diin Piazza Bertacchi per sorprendere grandi e piccini!Ci saranno anche i suoi aiutanti folletti un po' pazzerelli che vi faranno divertire con l'angolo truccabimbi, giochi di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il vero Babbo Natale arriva a Pontedera: ecco quando; Il Natale arriva allo Scotto. Stand e pista di ghiaccio; La Casa di Babbo Natale non si farà : esplode la polemica; Fano, la pista di pattinaggio al Pincio: per il Natale pronti 80mila euro; A Catania il Natale arriva a Ferragosto: avvistato il Grinch sulle spiagge etnee; Nella città delle palme Babbo Natale arriva dal mare trasportato dai delfini; Leggi >>>

Il Regno di Babbo Natale al Lucca Comics & Games 2024. La fiera si svolgerà dal 30 ottobre al 3 novembre

(msn.com)

Manca davvero poco allo start-up del Lucca Comics & Games, la fiera internazionale dedicata a: fumetto, gioco, videogioco, narrativa fantasy, manga, anime, cinema d’animazione, serie ...

Fano, la pista di pattinaggio al Pincio: per il Natale pronti 80mila euro

(msn.com)

FANO - Mancano meno di 60 giorni a Natale ed è tempo di programmare quelle iniziative che caratterizzano la festa e creano quell’atmosfera che rendono la città, specie il ...

That Christmas: Brian Cox è Babbo Natale nel trailer del nuovo film animato del regista di Love Actually

(msn.com)

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di That Christmas, che vede Brian Cox nei panni inediti di Babbo Natale. Nel filmato, l'attore di Succession sfoggia l'uniforme standard di Kris Kr ...

Arriva la Baita di Babbo Natale E ci sarà una ruota panoramica

(msn.com)

PONTEDERA. La magia dell’atmosfera natalizia, dalla metà del mese di novembre, si diffonderà nella città di Pontedera con la presenza della Baita di Babbo Natale, quello con la barba vera che non solo ...