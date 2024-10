Anagni, dipendenti comunali senza salario accessorio. Il sindacato scrive all'amministrazione (Di martedì 29 ottobre 2024) “Il Comune di Anagni avvii la contrattazione integrativa e dia risposte concrete alle lavoratrici e lavoratori, non provi ad accusare la FP CGIL per mascherare la sua negligenza e incapacità amministrativa” Lo dichiara Maria Carmen Falstaffi, Segretaria della Funzione Pubblica CGIL di Frosinonetoday.it - Anagni, dipendenti comunali senza salario accessorio. Il sindacato scrive all'amministrazione Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) “Il Comune diavvii la contrattazione integrativa e dia risposte concrete alle lavoratrici e lavoratori, non provi ad accusare la FP CGIL per mascherare la sua negligenza e incapacità amministrativa” Lo dichiara Maria Carmen Falstaffi, Segretaria della Funzione Pubblica CGIL di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

McDonald’s cerca 50 dipendenti per la nuova apertura ad Anagnina

(Ilfaroonline.it)

Roma, 7 ottobre 2024 – McDonald’s apre un nuovo ristorante ad Anagnina e cerca 50 persone che potranno entrare a far parte dell’azienda. Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Anagnina del ...

Dipendenti-evasori senza paga

(italiaoggi.it)

Stop allo stipendio con pendenze fiscali oltre 5 mila euro. Lo prevede il disegno di legge di bilancio 2025 bollinato, che è stato trasmesso alla camera dei deputati ...

Dipendenti pubblici senza stipendio e pensione se hanno debiti tributari

(pmi.it)

In Manovra 2025 approda la sospensione di stipendio e pensione per gli statali con debiti fiscali oltre 5mila euro: per chi scatta e come funziona.

Dipendenti pubblici, in Manovra 2025 la stretta sul turnover: sostituiti solo 3 impiegati su 4, cosa cambia per le assunzioni

(msn.com)

Nel 2025 per le amministrazioni con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato la percentuale di sostituzione tra assunzioni e uscite è pari al 75%. Dal 2026 si torna al 100% ...

Dipendenti-evasori senza paga

(informazione.it)

I dipendenti pubblici che hanno multe, cartelle o debiti nei confronti di una p.a., che si tratti del comune o dell’Agenzia delle entrate, di importo superiore a 5 mila euro, si vedranno ...