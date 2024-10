"Ambulanze fantasma": sotto accusa i gestori di due onlus nel Tarantino (Di martedì 29 ottobre 2024) La procura di Taranto sta indagando sul caso di presunti rimborsi non dovuti a un'associazione onlus di Palagiano per il trasporto di pazienti dializzati Ilgiornale.it - "Ambulanze fantasma": sotto accusa i gestori di due onlus nel Tarantino Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La procura di Taranto sta indagando sul caso di presunti rimborsi non dovuti a un'associazionedi Palagiano per il trasporto di pazienti dializzati

Ambulanze «fantasma», nuova indagine. Sotto accusa per truffa all'Asl due rappresentanti legali di una onlus di Palagiano

È finito nuovamente sotto accusa per aver truffato la Asl di Taranto, Pierangelo Cifone tarantino, rappresentante legale della ...

