Gaeta.it - Alluvioni nelle Marche: oggi il Consiglio Regionale per affrontare le emergenze passate e presenti

(Di martedì 29 ottobre 2024) Questa mattina ha avuto luogo un'importante seduta delper discutere le devastantiche hanno colpito la regione. Un'occasione per riflettere su quanto accaduto nel 2014 e nel 2022, due eventi catastrofici che, come sottolineato dal Presidente della Regione Francesco Acquaroli, hanno messo in evidenza la vulnerabilità del territorio marchigiano, in particolare dell'area di Senigallia e del fiume Misa. L'incontro odierno si configura come una tappa cruciale per analizzare i danni, pianificare interventi e trovare soluzioni per il futuro di una regione che si trova a far fronte a sfide significative. Danni e ristori:le criticità delleDurante il, il presidente Acquaroli ha posto l'accento sulle conseguenze delle dueche hanno segnato gli anni recenti.