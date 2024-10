Sport.quotidiano.net - A Rodri il Pallone d’Oro dei veleni. Beffa Vinicius, il Real diserta il gala

(Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ottobre 2024 – Lustrini e sorrisi, al Theatre du Chatelet. Ma poi il clima al veleno, col retrogusto di complotto, non ha risparmiato la cerimonia del, come ormai da tradizione. Ha vinto: centrocampista fenomenale del City – putroppo ora gravemente infortunato – trionfatore nell’ultima Premier e trascinatore della Spagna che ha dato una lezione a tutti agli Europei. Ma è stata comunque una sorpresa. Tutti aspettavano, mattatore in Champions e nella Liga col. E la spifferata del mancato riconoscimento, giunta nel primo pomeriggio a Madrid, ha provocato la clamorosa fuga-ammuntinamento dei Blancos. A Parigi è stata una serata storica – per la prima volta dopo ventuno anni non c’erano né Messi né Ronaldo tra i candidati al riconoscimento di miglior giocatore del mondo – e certo era lecito attendersi un clima più disteso.