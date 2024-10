A Mestre la presentazione del romanzo "Resta con me, sorella" di Emanuela Canepa (Di martedì 29 ottobre 2024) Prosegue la rassegna “Incontri d’autore in M9” presso il M9 - Museo del ’900 di Mestre: il quinto incontro si terrà sabato 2 novembre, alle 17.00, nella sala M9LAB. Protagonista dell'evento sarà Emanuela Canepa, che presenterà il romanzo Resta con me sorella (Einaudi, 2023).L'autrice Veneziatoday.it - A Mestre la presentazione del romanzo "Resta con me, sorella" di Emanuela Canepa Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Prosegue la rassegna “Incontri d’autore in M9” presso il M9 - Museo del ’900 di: il quinto incontro si terrà sabato 2 novembre, alle 17.00, nella sala M9LAB. Protagonista dell'evento sarà, che presenterà ilcon me(Einaudi, 2023).L'autrice

