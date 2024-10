Ilnapolista.it - Yamal vince il premio Kopa come miglior giovane: «Ora proverò a vincere qualcos’altro…»

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il 17enne del Barcellona Lamineilper ilgiocatoredella stagione. A 17 anni e 107 giorni è il piùre questoil: «Orare qualcos’altro» «Grazie a tutti, è straordinario portare a casa questo. Lo dedico a chi mi ha votato, allo staff del mio club e della nazionale e a Xavi che ha creduto in me». Sei il primo sotto i 18 anni are questo: «E’ un orgoglio raggiungere questi record, ringrazio i miei compagni e orare qualcos’altro». Il piùfu Ronaldo il fenomeno are il Pallone d’oro. Hai ancora quattro anni di tempo «Sarebbe meraviglioso vivere una carrierala sua» ha dichiarato. E’ arrivato ottavo nella classifica per il Pallone d’oro.