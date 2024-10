WhatsApp beta invia notifiche quando vengono pubblicati aggiornamenti di stato (Di lunedì 28 ottobre 2024) WhatsApp continua con i test per migliorare l'interazione con gli aggiornamenti di stato pubblicati dai propri contatti. L'articolo WhatsApp beta invia notifiche quando vengono pubblicati aggiornamenti di stato proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - WhatsApp beta invia notifiche quando vengono pubblicati aggiornamenti di stato Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di lunedì 28 ottobre 2024)continua con i test per migliorare l'interazione con glididai propri contatti. L'articolodiproviene da TuttoAndroid.

WhatsApp beta invia notifiche quando vengono pubblicati aggiornamenti di stato

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

WhatsApp introduce due nuove funzionalità nella sua versione beta per Android: un tool per verificare i link condivisi e le notifiche per gli aggiornamenti di stato dei contatti. (multiplayer.it)

La seconda novità è stata individuata nell'ultima versione di WhatsApp Beta per Android, la 2.24.22.21; si tratta di una nuova opzione all'interno delle Impostazioni dell'app, reperibile nella sezione ... (hdblog.it)

Di recente, con la versione 2.24.21.7 Beta per ... prevede l’invio di notifiche promemoria che avvisano le persone degli stati non ancora visualizzati. La strategia di WhatsApp per mantenerci ... (tecnoandroid.it)

Grazie a questa nuova funzione rilasciata da WhatsApp, il rischio di cliccare su link potenzialmente dannosi diminuisce drasticamente. (telefonino.net)

WhatsApp sta lanciando un nuovo aggiornamento, portando la versione beta per Android alla 2.24.21.22, con significative novità in arrivo. Tra queste, si distingue una funzionalità di notifica ... (news.fidelityhouse.eu)