Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2024 ore 20 | 30

(Di lunedì 28 ottobre 2024)DEL 28 OTTOBREORE 20.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI TRIGORIA, LA CIRCONE è REGOLARE ANCHE IN DIREZIONEMIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DEI RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE DALLA DIRAMAZIONESUD ALL’APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO, IN DIREIZONE RACCORDO ANULARE LE ALTRE NOTIZIE RIPRESO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO NELLA RETE GESTITA DA ATAC POSSIBILI DISAGI DALLE 20.