Vaticano, chiuso il Sinodo sulla sinodalità con il documento finale (Di lunedì 28 ottobre 2024) In Vaticano si è chiuso il Sinodo sulla sinodalità con il documento finale ma il lavoro continuerà nelle commissioni. Servizio di Paolo Fucili Vaticano, chiuso il Sinodo sulla sinodalità con il documento finale TG2000. Tv2000.it - Vaticano, chiuso il Sinodo sulla sinodalità con il documento finale Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Insi èilcon ilma il lavoro continuerà nelle commissioni. Servizio di Paolo Fuciliilcon ilTG2000.

Vaticano, chiuso il Sinodo sulla sinodalità con il documento finale

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In Vaticano il super Sinodo si è chiuso dopo un mese in sordina, senza infamia e senza lode. Soprattutto senza strappi, ma forse questa era la cosa più importante da raggiungere ... (msn.com)

Alcuni teologi hanno osservato come il Sinodo rischiasse di essere deludente, “un aborto”, con un esito che non era sopportabile soprattutto per le donne che sarebbero state tentate di lasciare la ... (repubblica.it)

“In questo tempo di guerre dobbiamo essere testimoni di pace, anche imparando a dare forma reale alla convivialità delle differenze. No a una Chiesa seduta, ma una Chiesa in piedi”, ha detto il Pontef ... (msn.com)