"Tre stabilimenti chiusi, licenziamenti, salari tagliati". Volkswagen lacrime e sangue, Germania sotto choc

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il colossochiuderà almeno tre fabbriche e taglierà decine di migliaia di posti di lavoro in. Lo ha annunciato il Comitato aziendale del principale gruppo automobilistico europeo, che parla di uno "storica" piano sociale volto a "sanare" i siti produttivi. Il piano prevede anche la riduzione di tutti gli stipendi del 10% e il congelamento deinel 2025 e nel 2026, si legge in un comunicato, parlando anche di trasferimenti all'estero di molte attività e reparti del gruppo attualmente con sede in. La notizia conferma l'anticipazione di Bloomberg News. Si tratta di un piano di ristrutturazione "" con l'obiettivo di risparmiare 4 miliardi di euro, secondo quanto riportato dalla stampa tedesca. Come reazione a questa spinta a tagliare i costi i lavoratori oggi sospenderanno la produzione, riporta Bloomberg News.