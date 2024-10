Traffico di droga nel Sannio, Libera Benevento: “Non voltarsi dall’altra parte” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl coordinamento di Libera Benevento intende esprimere la più profonda gratitudine all’Arma dei Carabinieri – Compagnia di Benevento per l’importante operazione antidroga svoltasi nella notte tra sabato e domenica scorsa. Ancora una volta sottolineiamo che quando si parla di sicurezza nel nostro territorio bisogna andare oltre le classifiche ed immergersi nella profondità della quotidianità. In tal senso auspichiamo un corale compiacimento, espressione di una presa di coscienza e denuncia collettiva. Anche da parte del mondo politico che si dimostra sempre molto tiepido rispetto a tali tematiche, facendo spesso finta che siano episodi marginali, occasionali e che la città, e talvolta la provincia, sia tutt’altro. A volte a prevalere, su questi temi, è la sensazione di non volersi compromettere. Soprattutto nei confronti di clan e precise famiglie. Anteprima24.it - Traffico di droga nel Sannio, Libera Benevento: “Non voltarsi dall’altra parte” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl coordinamento diintende esprimere la più profonda gratitudine all’Arma dei Carabinieri – Compagnia diper l’importante operazione antisvoltasi nella notte tra sabato e domenica scorsa. Ancora una volta sottolineiamo che quando si parla di sicurezza nel nostro territorio bisogna andare oltre le classifiche ed immergersi nella profondità della quotidianità. In tal senso auspichiamo un corale compiacimento, espressione di una presa di coscienza e denuncia collettiva. Anche dadel mondo politico che si dimostra sempre molto tiepido rispetto a tali tematiche, facendo spesso finta che siano episodi marginali, occasionali e che la città, e talvolta la provincia, sia tutt’altro. A volte a prevalere, su questi temi, è la sensazione di non volersi compromettere. Soprattutto nei confronti di clan e precise famiglie.

Traffico di droga nel Sannio, Libera Benevento: “Non voltarsi dall’altra parte”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A spedirli era il salernitano C.M. , ritenuto a capo del traffico internazionale. Lui, insieme a quelli che vengono ritenuti i suoi collaboratori, si impegnava ad acquistare droga in Italia ... che ... (salernotoday.it)

L’ipotesi accusatoria, allo stato condivisa dal giudicante ma suscettibile di diverse valutazioni nelle successive fasi di giudizio, evidenzia l’esistenza di un’organizzazione dedita al traffico di ... (gazzettadisalerno.it)

Nel corso delle operazioni, sono stati identificati collegamenti significativi tra i traffici di droga e le attività di riciclaggio di denaro, il che ha sollevato preoccupazioni riguardo al ... (assodigitale.it)

Due organizzazioni criminali, una satellite dell’altra, attive a Napoli e Torre Annunziata nel traffico di sostanze stupefacenti sono ... 7 persone ed è stato sequestrato quasi un quintale di droga ... (corrieredellacalabria.it)

A San Giuliano Del Sannio oggi cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento in più nella serata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di ... (3bmeteo.com)