Amica.it - Timothée Chalamet a sorpresa a un raduno di suoi sosia… e succede di tutto!

(Di lunedì 28 ottobre 2024)anche questo. A undi sosia diè arrivato anche lui, l’originale. In mezzo agli wannabe-s, così li ha soprannominati l’Associated Press che ha seguito da vicino l’evento, ha fatto la sua comparsa anche l’attore di Dune, scatenando il delirio tra i fan. GUARDA LE FOTO Il bacio die Gwyneth Paltrow, il cartonato di Florence Pugh e le altre foto della settimanain mezzo ai sosia Centinaia di persone si erano ritrovate grazie al passaparola sui social e ai volantini sparsi nella Grande Mela al Washington Square Park, un grande parco pubblico di Manhattan a New York, per sfidarsi a colpi di somiglianza. C’erano lodi Wonka, quello nelle vesti di Bob Dylan, molti in versione casual.