Terni, futuro dei lavoratori del verde pubblico: “Rimarranno senza stipendio per almeno due mesi". La replica di Bandecchi (Di lunedì 28 ottobre 2024) Due distinti atti presentati con medesima finalità ossia conoscere il futuro dei lavoratori (circa venti) impegnati nello sfalcio del verde. I Consiglieri comunali Marco Cecconi (fratelli d’Italia) e Francesco Filipponi (Partito democratico) hanno enunciato le interrogazioni nel corso della Ternitoday.it - Terni, futuro dei lavoratori del verde pubblico: “Rimarranno senza stipendio per almeno due mesi". La replica di Bandecchi Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Due distinti atti presentati con medesima finalità ossia conoscere ildei(circa venti) impegnati nello sfalcio del. I Consiglieri comunali Marco Cecconi (fratelli d’Italia) e Francesco Filipponi (Partito democratico) hanno enunciato le interrogazioni nel corso della

Terni, futuro dei lavoratori del verde pubblico: “Rimarranno senza stipendio per almeno due mesi". La replica di Bandecchi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Circa un migliaio tra operai e impiegati del gruppo Stellantis hanno manifestato questa mattina in piazza Palazzo di Città a Torino per il futuro dell’automotive e per quello dello storico stabilimento di Mirafiori in profonda crisi occupazionale. ... (Lidentita.it)

Facebook WhatsApp Twitter Un centinaio di lavoratori dello stabilimento Stellantis di Termoli ha preso parte a un sit-in, in concomitanza con una manifestazione nazionale che si è svolta a Roma. Il presidio ha visto la partecipazione di ... (Gaeta.it)

Terni 11 ottobre 2024 ... deluse come logico che sia. Intanto i lavoratori si vedono costretti a lavorare senza sapere quale sarà il proprio futuro lavorativo e con la paura che un ... (informazione.it)

attraverso la sua sede umbra si schiera a fianco dei lavoratori dell’acciaieria di Terni chiedendo ai vertici aziendali soluzioni certe per un futuro ancora nebuloso. Italia dei Diritti regione Umbria ... (politicamentecorretto.com)

Il filo verde della sostenibilità in Italia passa dalla cura dell'ambiente, dall'innovazione, e dalla competitività delle nostre imprese della green economy. (lapresse.it)